بالصور.. استعدادات نقل مراسم "الجراند بول" الملكي من موناكو إلى قصر عابدين للمرة الأولى بالتاريخ

أحمد جودة - القاهرة - بمشاركة الفنانة صفاء ابو السعود ونجوم هوليود واوبرا عالميين.. استعدادات نقل مراسم "الجراند بول" الملكي من موناكو الى قصر عابدين للمرة الأولى بالتاريخ

تشهد القاهرة حدث ملكي عالمي يوم 8 نوفمبر القادم بإستقبال مراسم "الجراند بول" للأمراء والأميرات والتي تقام برعاية الأمير البير الثاني حيث يتم نقلها للمرة الأولى بالتاريخ من موناكو إلى قصر عابدين العريق بمشاركة نادرة من الأسر الملكية الأوروبية، ووزراء مصر ومختلف دول العالم بالإضافة إلى نجوم هوليوود، وأهم الأصوات الفنية والأوبرالية في العالم والفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.

وقامت ديليا جراس رئيس الجراند بول الملكي بموناكو بزيارة قصر عابدين لمتابعة خطة وترتيبات تجهيز القصر العريق للحدث التاريخي وكان يرافقها لاعب التنس العالمي أنور الكموني ومسؤلة التنظيم الفني للفعاليات الملكية بمصر رباب عبد العاطي وحبيبة سامر " والشريك الاستراتيجي والراعي الإعلامي محمد الدهشوري.

وتعد مراسم "الجراند بول "أحد أفخم وأهم الاحتفالات الخيرية الملكية بالعالم وتقام فى القاهرة للمرة الأولي بالتاريخ ضمن فعاليات ختام حملة مانحي الأمل العالمية، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام متتالية تحت رعاية وتنسيق رسمي من وزارات الخارجية والشباب والرياضة وزارة السياحة والآثار بمصر بالإضافة إلى مؤسسات محلية ودولية ومنظمات أممية.

فعاليات اليوم الأول ماستر كلاس دولي لشخصيات بارزة

و تشهد فعاليات اليوم الأول ماستر كلاس دولي لشخصيات بارزة يوم 7 نوفمبر داخل متحف الحضارة بمشاركة مانويل كولاس دي لا روش رئيس مؤسسة عالم أفضل التى تقيم حفلاتها فى مهرجان كان السينمائي ومهرجان فينيسيا السينمائي ومؤسسة listen to her أو "استمع اليها" بجلسة تمكين المرأة.

وفي اليوم التالي 8 نوفمبر يقام مراسم الحدث التاريخي "الجراند بول" الملكي في قصر عابدين، بينما يقام الاحتفال الختامي يوم 9 نوفمبر بالاوبرا.



كما يشارك في الحدث التاريخي عدد من أصحاب السمو الملكي والنبلاء من أشهر البيوت الملكية في أوروبا، من بينهم الأميرة بياتريس دي بوربون-الصقليتين

والأمير جواتشيم موراه وممثلون رسميون للقصر الأميرى للأمير ألبير الثاني أمير موناكو بالإضافة إلى شخصيات حكومية رفيعة المستوى من فرنسا وأوروبا.

وتشارك الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود الرئيس الفني لحملة مانحي الأمل العالمية بفقرة غنائية خاصة في حفل الختام الذي يقام بالأوبرا حيث تمثل صوت الفن المصري أمام العالم في هذا الحدث التاريخي بالاضافة إلى قيادات فنية عالمي.

كما تشارك لأول مرة في مصر منهم فريدريكو مارتييلو أعظم صوت أوبرالي في أوروبا وأول مغنٍ في العالم يغني من على كرسي بعد عملية جراحية نادرة، ويُلقب بـ الصوت المعجزة وهو حاصل على أعلى وسام في إيطاليا وتم تعيينه سفيرا لحملة مانحي الأمل العالمية وتقدم أيقونة سلسلة أفلام جيمس بوند اريكا بوتشينكو فقرة غنائية في حفل الختام حيث يمثل حضورها الربط بين السينما العالمية والفن الإنساني الراقي، السوبرانو ديليا جراس سفيرة اليونيسيف في حفلي "الجراند بول" بقصر عابدين وحفل ختام مانحي الأمل في اليوم التالي بالأوبرا.



المعروف أن حملة مانحي الأمل العالمية إنطلقت من قصة بطل التنس المصري العالمي أنور الكاموني، الذي هزم السرطان وعاد للتصنيف العالمي للتنس بعد زرع نخاع عظمي، في معجزة طبية وإنسانية أصبحت مصدر إلهام عالمي.. ومن هذه القصة وُلدت أكبر حملة إنسانية عالمية، واليوم يعود الأمل إلى موطنه مصر ولكن هذه المرة أمام العالم كله، وتأتي إقامة مراسم "الجراند بول" في القاهرة تتويجًا للشراكة الثقافية والإنسانية بين موناكو وحملة مانحي الأمل العالمية، ليضع مصر في مركز الخريطة الملكية الثقافية العالمية.