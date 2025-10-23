فن ومشاهير

بيتر ميمي يلتقي بأعضاء نقابة المهن التمثيلية في ورشة “تجارب الأداء” ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، أقيمت اليوم ورشة مميزة بعنوان “تجارب الأداء (Auditions)”، قدمها المخرج الكبير بيتر ميمي، بحضور عدد من الفنانين الشباب وأعضاء النقابة.

بيتر ميمي يلتقي بأعضاء نقابة المهن التمثيلية في ورشة “تجارب الأداء” 

 

شهد اللقاء حوارًا ثريًا بين بيتر ميمي والمشاركين، حيث تحدث عن أهمية التحضير الجيد قبل خوض أي تجربة أداء، مشددًا على ضرورة امتلاك الممثل لأدواته الفنية والإنسانية التي تبرز شخصيته وتُميز أداءه أمام الكاميرا.

نصائح بيتر ميمي 

كما قدّم ميمي عددًا من النصائح المستمدة من خبرته في مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن الاجتهاد والتدريب المستمر هما مفتاح النجاح في مهنة التمثيل.

ورشة “تجارب الأداء” ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري

الورشة جاءت ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية والثقافية التي ينظمها المهرجان، بهدف تطوير مهارات الفنانين الشباب وخلق جسور تواصل بين الأجيال المختلفة في الوسط الفني، بما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المهن التمثيلية في دعم المواهب وصناعة مستقبل المسرح المصري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

