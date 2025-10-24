نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي ترد بطريقتها الخاصة على شائعة زواجها من أحمد الجنايني: "قولوا يا رب".. والفنانة تكشف سر ارتباطها الحقيقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر اسم المنتج أحمد الجنايني محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء تزعم زواجه من الفنانة منة شلبي، خاصة بعد ظهوره اللافت بجانبها في مهرجان الجونة السينمائي، وحضوره الكامل لندوة تكريمها ضمن فعاليات المهرجان.

منة شلبي كانت قد وصلت إلى الجونة منذ السادس عشر من أكتوبر الجاري، لحضور حفل افتتاح المهرجان والمشاركة في ندوة تكريمها بعد حصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي"، وهي الجائزة التي عبّرت عن فخرها الكبير بها، مؤكدة أن الإبداع هو ثمرة سنوات من العمل والجهد المتواصل منذ بداياتها في سن السادسة عشرة.

وخلال الندوة، التُقطت صور ومقاطع فيديو أظهرت الجنايني جالسًا في الصفوف الأمامية، وهو ما أثار موجة من التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما، لتنتشر الشائعة بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعندما سُئلت منة شلبي مؤخرًا عن حقيقة زواجها وردّها على كونها "أحدث عروس في الوسط الفني"، ردّت بابتسامة هادئة قائلة: "قولوا يا رب"، لتترك الجدل مفتوحًا بين جمهورها دون نفي أو تأكيد قاطع.

لكنها في الوقت نفسه أكدت في لقاء تلفزيوني أن الارتباط الحقيقي في حياتها هو بالفن فقط، مضيفة: "أنا اتجوزت شغلي من زمان، كل دور بعمله هو ابني، أعيش معاه وأديه وقتي كله من أول كلمة في الورق لآخر لقطة في التصوير".

