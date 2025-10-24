لقاء الخميسي تشعل “جوجل” بإطلالة أنيقة ورسالة صريحة عن معنى الأنوثة

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت الفنانة لقاء الخميسي مؤشرات البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد مشاركتها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهرت لقاء بإطلالة لافتة تجمع بين الأناقة والجرأة، إذ ارتدت فستانًا مشجرًا باللونين الأسود والأبيض، أظهر جانبًا من جمالها ورقيّها، لتنهال عليها التعليقات التي تغزلت في حضورها وأنوثتها الطاغية.

ولم يقتصر الجدل على صورها فحسب، بل أعاد الجمهور تداول تصريحاتها الأخيرة في بودكاست “بداية جديدة”، والتي تحدثت فيها بجرأة عن مفهوم “الست بـ100 راجل”، موضحة أنها لا تؤمن بهذه العبارة الشائعة، وقالت: “أنا مش عايزة أبقى بـ100 راجل.. أنا عايزة أتحب وأتحضن وأتقدر على إني ستّ”.

وأضافت لقاء أن الرجل هو المسؤول الأول عن العمل والإنفاق، بينما يقع على المرأة عبء التربية وإدارة البيت، مشددة على أن الشراكة بين الطرفين هي الأساس عندما تعمل المرأة أيضًا.