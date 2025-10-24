نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتي تتصدر التريند بعد ظهورها في الجونة.. الجمهور بين صدمة الإطلالة وتعاطف مع معاناتها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدّرت الفنانة الشابة هدى المفتي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها اللافت في مهرجان الجونة السينمائي، حيث أثارت إطلالتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فقدانها الكبير للوزن، وظهور عظام يديها بشكل واضح، ما جعل الجمهور يتساءل عن حالتها الصحية.

ومع تصاعد الجدل، خرجت الإعلامية رضوى الشربيني لتكشف الحقيقة الكاملة حول ما تمر به هدى المفتي، موضحة أن الفنانة عانت مؤخرًا من أزمة صحية خطيرة بدأت بإصابتها بفيروس كورونا، ثم تعرضت لجلطة في الوريد المغذي للأمعاء، ما تسبب في انسداد حاد بالجهاز الهضمي أدى إلى غرغرينا استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.

وأكدت «رضوى» أن حالة هدى المفتي الصحية ما زالت تتطلب رعاية دقيقة، مشيرة إلى أنها تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا يمنعها من تناول السكر والمكملات الغذائية بسبب نقص الحديد في جسدها، وهو ما يفسر التغيير الكبير في مظهرها.

ورغم الانتقادات التي وُجهت إليها، عبّر كثير من محبيها عن تعاطفهم ودعمهم لها، مؤكدين أن ظهورها في المهرجان رغم معاناتها الصحية يعكس قوة شخصيتها وإصرارها على تجاوز المحنة والعودة إلى جمهورها بروح جديدة.