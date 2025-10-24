مديحة حمدي تتصدر التريند وتكشف أسرار البدايات: «قلدت المشرفة الاجتماعية وكنت بحلم أكون صحفية»

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدّرت الفنانة القديرة مديحة حمدي قائمة التريند على محرك البحث «جوجل» بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني نادر عبر برنامج «ست ستات» على قناة DMC، والذي كشفت خلاله عن محطات خاصة من مشوارها الفني وبداياتها الأولى مع التمثيل، وكيف بدأت موهبتها من داخل أسوار المدرسة.

تحدثت مديحة حمدي بعفوية عن أول مرة اكتشفت فيها قدرتها على التقليد، قائلة: «أول حد قلدته كانت المشرفة الاجتماعية في المدرسة، كنت بمشي وراها وأقلد مشيتها من غير ما تعرف»، مؤكدة أن شغفها بالفن كان واضحًا منذ طفولتها، وأن والدتها الصعيدية من ساحل سليم كانت أول من شجعها على دخول المجال الفني.

واستعادت ذكريات كواليس الزمن الجميل، مشيرة إلى أن الفنان عبد الله غيث كان من أكثر النجوم قربًا منها، وقالت: «كان بيشرب سجاير كتير وكنت بقلده»، كما وصفت الفنانة الكبيرة أمينة رزق بأنها كانت رمزًا للالتزام والاجتهاد، مضيفة: «كانت بتروح السينما ماشية وتراجع أوراق السكريبت في الطريق، وكنت بقلدها كمان».

وأضافت مديحة أنها في بداية حياتها كانت تحلم بأن تصبح صحفية قائلة: «كنت عايزة أدخل كلية آداب علشان أكون صحفية وأتعامل مع الفنانين، لكن غيرت التنسيق ودخلت تجارة».

ويُعرض برنامج «ست ستات» على قناة DMC بمشاركة ست مذيعات يتناوبن تقديم الحلقات على مدار الأسبوع، منهن سالي شاهين ونهى عبد العزيز وشريهان أبو الحسن وآية جمال الدين وجاسمين طه زكي وسناء منصور، حيث يناقشن قضايا المرأة والمجتمع والأسرة بأسلوب متنوع وقريب من الجمهور.

عودة مديحة حمدي إلى الواجهة أعادت معها حنين الجمهور لزمن الفن الراقي، لتصبح حديث السوشيال ميديا من جديد، بعد أن أسرَت قلوب المتابعين ببساطتها وصدقها في الحديث عن مشوار فني حافل بالذكريات.