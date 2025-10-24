نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقة نيللي كريم تبارك لحاتم صلاح بمناسبة زفافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانه نيللي كريم الفنان حاتم صلاح بمناسبه عقد قرانع وزفافه من خلال خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام وكتبت نيللي كريم عبر الاستوري: “الف الف الف مبروك يا حبيبي”.

ويذكر ان احتفل الفنان حاتم صلاح بزفافه في احدى الفنادق بالقاهره بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أشرف زكي، روجينا، محمد عبد الرحمن توتا، ويزو، يوسف الشريف، محمد جمعة، عمرو سعد، وأحمد سعد الذى قدم باقة من اغانيه المميزة.

وقام عدد من الفنانين بالتواجد معه في الفرح ليشاركوه فرحته هو وزوجته وقام الفنان مصطفى غريب بالرقص معه على المسرح على العديد من الاغاني وكان الجو يملاه البهجه والسرور بين الاسره والاصدقاء.