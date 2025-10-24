تامر حسني يشعل "مليونية جامعة بدر" بحضور أكثر من 100 ألف طالب وطالبة

القاهرة - محمد ابراهيم - في أجواء مليئة بالحماس والطاقة، تألق النجم الكبير تامر حسني في حفل استقبال طلاب جامعة بدر BUC، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 100 ألف طالب وطالبة، في واحدة من أضخم حفلات الجامعات هذا العام.

وخلال الحفل الذي امتد لساعتين من الغناء والبهجة، قدّم تامر مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري غير مسبوق، غنّى معه فيه الطلاب كلمة بكلمة.

إدارة الجامعة قدّمت درع التكريم للنجم الكبير تقديرًا لمشاركته وإشعاله للأجواء بحفله المميز.

كما شارك في الحفل النجم الشاب كريم أسامة ونجم الراب مروان موسى، الذين أضافوا طاقة شبابية مميزة على الحدث.

أما تنظيم الحفل فجاء بتوقيع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، الذي وجّه له تامر حسني شكرًا خاصًا على التنظيم المبهر.



وشارك في التنفيذ كل من:الصوت: عماد نبيل، الإضاءة والشاشات: تامر أبو العز، المسرح: وليد عبد الله، الديكور: كريم راشد، المؤثرات الخاصة: أحمد عصام.

ليلة لا تُنسى في تاريخ جامعة بدر، حملت شعار الفرح والطاقة الإيجابية بقيادة النجم الجماهيري تامر حسني.