إنجي علاء وإيمان العاصي يخطفان الأنظار في حفلة عمرو دياب بالجونة بإطلالات ساحرة

أحمد جودة - القاهرة - تألقت كل من الكاتبة والستايلست إنجي علاء والنجمة إيمان العاصي بإطلالات خطفت الأنظار فى حفل عمرو دياب بالجونة، حيث تميزت إطلالاتهما بالأناقة والرقي والبساطة في الوقت نفسه، مما جعلهم محور اهتمام عدسات المصورين ومواقع السوشيال ميديا.

وقد لاقى ظهورهما تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بـ "ذوقهما الرفيع وحضورهما اللافت" في واحدة من أجمل أمسيات الجونة هذا العام.

جاء الحفل ضمن سلسلة فعاليات فنية وسياحية تهدف إلى تنشيط السياحة ودعم المشهد الفني المصري، في حضور جماهيري ضخم يعكس مكانة الجونة كأحد أهم المقاصد الفنية والترفيهية في مصر.

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا مساء أمس الخميس ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

حضر الحفل حشد كبير من الفنانين اللذين حرصوا على التواجد في وقت مبكر مثل الفنانة يسرا، وعمرو يوسف، وأسماء جلال، والسيناريست تامر حبيب، وأغلب ضيوف المهرجان من نجوم الفن والمجتمع.

