مدحت العدل لـ”دوت الخليج الفني”: فخور بمشاركتي في ملتقى المسرح الجامعي.. أم كلثوم مازالت رقم واحد بعد 50 سنة|حوار

القاهرة - محمد ابراهيم -

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالدكتور مدحت العدل خلال المؤتمر الصحفي للملتقى في دورته السابعة، دورة “كوكب الشرق أم كلثوم”، والذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات مختلفة.

وتحدث دوت الخليج الفني مع الدكتور مدحت العدل عن سبب مشاركته في الملتقى، ورأيه باتخاذ "أم كلثوم" شعارًا لها، وآيضًا عن مفاجأة الجائزة في الملتقى وعن سبب اختيار مهرجان الموسيقى العربية أم كلثوم شعارًا لها وتحضيراته الفترة القادمة.

إليكم نص الحوار:

حديثنا عن مشاركتك في الملتقى في دورته السابعة؟

يكفي وجود أسماء كبيرة مثل الدكتور حسام بدراوي ودكتورة منى فخر عبد النور ودكتورة غادة جُبارة لا أريد نسيان أحد فهذه الأسماء تجعلك تأتي وانت مطمئن، على المستوى أنا كنت رئيس لجنة تحكيم المسرح التجريبي وكان من أفضل العروض عروض الجامعات، فأنا متأكد سأجد لقطات ومواهب وكمال، وذلك في حد ذاته يجعلني سعيد ومتأكد بنتيجتها إنها مميزة.



ما رأيك في الدورة خصوصًا إنها بإسم أم كلثوم؟

إننا لا نحتاج مبرر لوجود أم كلثوم، كذلك العالم العربي عندما يسمع أم كلثوم بيجيب بعضه ويجي وآيضًا عرض مسرحيتي لأم كلثوم نصفه عرب ناس تأتي من السعودية والكويت وعمان والجزائر ليشاهدوا العرض بإسم أم كلثوم، ولهذا أم كلثوم إسم وسبب آبدى لجاذبية الناس حتى يحضروا ما يخصها.

حديثنا عن مفاجأة الجائزة في الملتقى؟

الجائزة ليست مفاجأة إنها آتت وأنا جالس في المؤتمر، أنا وجهة نظري أن نجم العرض لا بد من وجود جائزة مادية له وإننا عندما نفعل ذلك فإنه فخر لنا وتشجيع للشباب، ونقول له إنك لم تأخذ شهادة فقط في ذلك الظروف الطاحنة بل تعطيه جائزة تشجعه يعمل أكثر.

الدكتور مدحت العدل من خلال حضوره المؤتمر الصحفي للملتقى في دورته السابعة دورة “كوكب الشرق أم كلثوم”



لو هناك إسم ستختاره في الدورة الثامنة ما هو؟

عادل إمام لإنه ابن المسرح الجامعي ومازال راجل موجود ربنا يديله الصحة انظر إنني لم أفكر عندما سألتني.



لماذا الموسيقى العربية اختارت أم كلثوم شعارًا لها؟

السنادي 50 سنة على وفاة سيدة الغناء العربي أم كلثوم وأنا راجل رئيس جامعة المؤلفين والملحنين فأنا عارف حقوق الأداء العلني مازالت أم كلثوم المتربعة على حقوق الأداء العلني رغم كل الناس إلى طلعت بعد 50 سنة أم كلثوم رقم واحد.



من وجهة نظرك هل الجيل الجديد ممكن يرجع مكانة المسرح القديمة؟

طبعًا المجد ليس له علاقة بجيل أعطيه الإمكانيات وهو هيطلع وأنا مسرحيتي جميعها أطفال صغيرين.



حديثنا عن مافيا 2 وصعيدي في الجامعة الأمريكية؟

إنني لا أقول شيئ إلا عندما نبدأ التصوير.

ما هو الجديد بعد مسرحية أم كلثوم؟

في نيتي عما شيئ آخر مثلًا بإسم العندليب عبدالحليم حافظ عبدالوهاب احنا شايفين إن ديه أكثر الوسائل تأثيرًا في إنك تخلدي هؤلاء الخالدين بالفعل بس احنا لازم نقولهم انتم لسه موجودين بحجم تأثيركم القوي جدًا.

نبذة عن المؤتمر الصحفي للملتقى في دورته السابعة “دورة كوكب الشرق أم كلثوم”



يُعد المؤتمر الصحفي للدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بمثابة الانطلاقة الرسمية لأعمال الملتقى هذا العام، والذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويحمل اسم “دورة كوكب الشرق أم كلثوم” تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة وإسهاماتها في إثراء الفنون العربية.



يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، وأعضاء لجان التحكيم، والفعاليات التي تتضمن عروضًا مسرحية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب ندوات وورش فنية تهدف لدعم وتطوير المواهب الشابة في مجالات المسرح المختلفة.