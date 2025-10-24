نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة "هند رجب" تُبكي الحضور على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحوّل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي إلى لحظة إنسانية مؤثرة تجاوزت حدود الفن، بعدما فاجأ صُنّاع فيلم «أغمضي عينيك يا هند» الحضور بحمل صورة الطفلة الفلسطينية الشهيدة هند رجب على السجادة الحمراء، في مشهد خطف الأنظار وأشعل مشاعر الجمهور ونجوم المهرجان على حدٍّ سواء.

الفيلم، الذي يقدّمه المخرج أمير ظاظا، يجسّد مأساة الطفلة الصغيرة التي تحولت قصتها إلى رمز عالمي للبراءة المغدورة، بعدما فقدت حياتها خلال العدوان على غزة. وقد أراد فريق العمل أن تكون مشاركتهم في المهرجان رسالة فنية وإنسانية تحمل صوت الأطفال الفلسطينيين إلى العالم، فكانت الصورة على السجادة الحمراء بمثابة وقفة تضامن صامتة، لكنها أقوى من أي خطاب.

وشهد ختام المهرجان حضورًا فنيًا ضخمًا وتكريمات لنجوم تركوا بصمتهم في السينما، كان أبرزهم النجمة منة شلبي التي نالت جائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالأدوار القوية والمشاعر الصادقة التي رسختها كواحدة من أهم نجمات جيلها، كما حضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة، حيث تسلّمت جائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لجهودها الفنية ورسالتها في الدفاع عن قضايا اللاجئين والبيئة وحقوق الإنسان.

وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.