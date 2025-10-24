نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد زفاف الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة وبعيدة تمامًا عن الأضواء والإعلام.

وفي تصريحات خاصة أوضحت منة شلبي أن سبب عدم إعلانها عن الزواج في وقت سابق يعود إلى رغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، بالإضافة إلى مرور والدتها بظروف صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة

وأبدت الفنانة استياءها من تداول صورة قسيمة زواجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن دهشتها من تسريب أي معلومة تتعلق بحياتها الشخصية إلى العلن.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت منة شلبي الشكر لكل من هنأها، مؤكدة حرصها على أن يكون تواجدها الدائم أمام الجمهور من خلال أعمالها الفنية فقط، وليس عبر أخبار حياتها الخاصة.

كما شددت منة على أنها لا تنوي مشاركة تفاصيل حياتها الزوجية عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا، موضحة أن تركيزها في المرحلة المقبلة سيكون على مشروعاتها الفنية الجديدة التي تحضر لها، حيث تستعد لتصوير عمل درامي ضخم سيُعرض في موسم رمضان المقبل، واختتمت حديثها قائلة: "الجمهور هيشوفني قريب في عمل مختلف، وأنا مبسوطة إن حياتي الشخصية بقت في أمان وهدوء بعيد عن الضوضاء".



كما عبّرت منة عن امتنانها لكل من قدّم لها التهاني من القلب بعد انتشار الخبر، مؤكدة أنها تلقت مئات الرسائل من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، إلا أنها أبدت في الوقت نفسه انزعاجها من تداول وثيقة زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ما حدث بأنه "تجاوز لحدود الخصوصية".



أما عن تفاصيل الحفل المنتظر، فكشفت المصادر أن منة وأحمد يخططان لإقامة احتفال صغير خلال الأسابيع المقبلة، يقتصر على الأهل وعدد محدود من الأصدقاء، دون تغطية إعلامية أو نشر صور، التزامًا برغبة الفنانة في أن يكون الحدث "لحظة شخصية خالصة"، وليست مادة للتريند أو التداول الصحفي.

وحسب مصادر مقربة من العروسين، كشفت موعد الزواج الذي من المقرر أن يكون في 11 نوفمبر المقبل، وسيتم توجيه الدعوة لكافة الزملاء في الوسط الفني، ويتم الاعلان رسميًا.

علاقة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

يُذكر أن علاقة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني كانت قد أثارت الجدل منذ شهور بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات فنية واجتماعية، ما جعل الجمهور يربط بينهما عاطفيًا، قبل أن تؤكد النجمة الآن رسميًا أن العلاقة انتهت بالزواج بالفعل.