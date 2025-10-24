نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 3 أغنيات.. أحمد سعد يُحيي ختام مهرجان الجونة في دورته الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، المقرر إقامته مساء اليوم، حيث يقدم سهرة فنية خاصة تُعد ختامًا لأيام المهرجان التي شهدت عروضًا سينمائية مميزة وفعاليات فنية وثقافية متنوعة.

أغنية خصيصًا لحفل ختام مهرجان الجونة

ومن المنتظر أن يقدم أحمد سعد خلال الحفل ثلاث أغنيات متنوعة، من بينها أغنية جديدة كُتبت وصُوّرت خصيصًا لهذه الدورة من المهرجان، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن الذين حرصوا على الظهور فيها دعمًا لروح المهرجان ورسالة الفن التي يجسدها.

ويُسدل الستار الليلة على نسخة شهدت زخمًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، حيث امتلأت فعاليات المهرجان بعروض أفلام عربية ودولية، وندوات ولقاءات جمعت بين نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، وسط اهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام.

أبرز أحداث مهرجان الجونة

وحظي المهرجان هذا العام بحضور لافت من كبار الفنانين، أبرزهم يسرا التي احتُفي بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية، من خلال معرض خاص ضم مقتنياتها وصورًا نادرة من أرشيفها، إلى جانب عرض فيلم توثيقي يستعرض أهم محطاتها السينمائية.

كما تم تكريم الفنانة منة شلبي خلال فعاليات المهرجان، وأقيمت لها ندوة خاصة شهدت حضور عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية، من بينهم إلهام شاهين، ليلى علوي، يسرا، لبلبة، حسين فهمي، محمود حميدة، وأحمد السعدني.



وأعلن مهرجان الجونة السينمائي أمس عن الفائزين بجائزتي " نتباك - NETPAC" وجائزة "فيبريسي - FIPRESCI" خلال حفل ختام منصة سيني جونة لدعم وتمويل المشاريع السينمائية، في احتفالية تكرّم السينما الآسيوية وتُبرز الأعمال الأولى المتميزة ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، بالتوازي مع إعلان المشاريع الفائزة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.