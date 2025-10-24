نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعماله تتحدث عنه.. من هو أحمد الجنايني الذي دخل القفص الذهبي مع منة شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة منة شلبي عن خبر سعيد لجمهورها ومحبيها، معلنة رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، لتنهي بذلك كل الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.

وأكدت منة شلبي أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة وبسيطة، بحضور أفراد الأسرة وعدد محدود من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، قائلة إنها ممتنة لكل من شاركها فرحتها وقدم لها التهاني، وسعيدة جدًا ببداية حياتها الجديدة.

من هو أحمد الجنايني زوج منة شلبي؟



أحمد الجنايني يُعد أحد أبرز المنتجين في الساحة الفنية المصرية، وحقق نجاحًا ملحوظًا في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. بدأ مشواره الفني عام 2007 من خلال برنامج "الشقة" الذي قدمته الفنانة هند صبري، بمشاركة شقيقه طارق الجنايني، ومنذ ذلك الوقت أصبح اسمه مرتبطًا بعدد من الأعمال الناجحة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد.

من أبرز أعماله:

فيلم "وقفة رجالة"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

* مسلسل "موضوع عائلي"، الذي نال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

فيلم "فيها إيه يعني"، المنتظر طرحه عام 2025.

مسلسل "كتالوج"، أحد أحدث إنتاجاته في الموسم الدرامي الأخير.

حاليًا، يعمل أحمد الجنايني على تحضير عمله الجديد "سنة أولى طلاق"، من تأليف شيرين دياب وبطولة ماجد الكدواني، والمقرر عرضه في رمضان 2026، ومن المتوقع أن يكون من أبرز الأعمال الدرامية في العام المقبل.

أحمد الجنايني.. منتج هادئ يفضل البعد عن الأضواء



يشتهر أحمد الجنايني بشخصيته الهادئة والمتحفظة، ونادرًا ما يظهر في اللقاءات الإعلامية أو الفعاليات الفنية، مفضلًا أن تتحدث أعماله عنه. ويصفه المقربون بروحه التعاونية والتزامه الفني، ويسعى دائمًا لتقديم أعمال تجمع بين الجودة والمحتوى الهادف بعيدًا عن الضوضاء والخلافات.

والجدير بالذكر أنه أكدت منة أنها تعتبر تفاصيل حياتها الخاصة أمرًا لا يخص سوى المقربين منها، مشيرة إلى أنها كانت تفضل مشاركة الخبر في الوقت والطريقة التي تراها مناسبة.

وأبدت الفنانة استياءها من تداول صورة قسيمة زواجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن دهشتها من تسريب أي معلومة تتعلق بحياتها الشخصية إلى العلن.