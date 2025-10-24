نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبة عن “اندر إيدج”: 'مختلف.. وهيخلي الناس تاخد بالها من أولادها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الفنان عمرو وهبة في تصريحات خاصة لقناة النهار أثناء حضوره مهرجان الجونة، إنه يصور حاليًا مسلسل “اندر إيدج” من إخراج يحيى إسماعيل، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وأضاف وهبة أن المسلسل يحمل طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة، موضحًا: “هو شوية مخيف بس هيخلي الناس تاخد بالها من أولادها”، في إشارة إلى القضايا الاجتماعية التي يناقشها العمل من خلال أحداثه المشوقة.

ويُعد المسلسل تجربة جديدة ومختلفة في مشوار عمرو وهبة، إذ يجمع بين الغموض والإثارة والدراما الاجتماعية في قالب غير تقليدي.

حضور فني في فعاليات الدورة الثامنة



وشهد ختام المهرجان حضورًا فنيًا ضخمًا وتكريمات لنجوم تركوا بصمتهم في السينما، كان أبرزهم النجمة منة شلبي التي نالت جائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالأدوار القوية والمشاعر الصادقة التي رسختها كواحدة من أهم نجمات جيلها، كما حضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة، حيث تسلّمت جائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لجهودها الفنية ورسالتها في الدفاع عن قضايا اللاجئين والبيئة وحقوق الإنسان.



وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.



أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.