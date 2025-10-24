نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم ميس حمدان ولقاء الخميسي وبشرى.. نجوم الفن يتألقون في الليلة الأخيرة للـ'الجونة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحولت السجادة الحمراء في مدينة الجونة مساء اليوم الجمعة إلى لوحة من الأناقة والنجومية، مع توافد كوكبة كبيرة من الفنانين على حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام داخل مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة في أجواء احتفالية مبهرة.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا لأبرز نجوم السينما المصرية والعربية، من بينهم ميس حمدان التي تألقت بإطلالة جريئة جذبت عدسات المصورين، والفنان خالد سليم الذي حضر بصحبة زوجته خيرية علي في إطلالة رومانسية راقية.

كما خطفت الأنظار النجمة هنادي مهنا بأناقتها اللافتة، وظهر الثنائي شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن بإطلالة تنطق بالانسجام والجمال، المخرج خالد يوسف، تامر هجرس، فاطمة ناصر، بشرى، جيسيكا حسام، رانيا منصور وشقيقتها نورهان وابنتها توانا، داليا شوقى، انتشال التميمى وأحمد عبد الوهاب

فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

ويسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الجمعة، من خلال الحفل الذى يقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، ويشهد الحفل، توزيع جوائز الأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة، منها الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، جائزة سينما من أجل الإنسانية، جائزة نجمة الجونة الخضراء.

عروض افلام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة هذا العام عرض أكثر من 80 فيلما، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230،000 دولار، إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تسلط الضوء على الأفلام التي تناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.