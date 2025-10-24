نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي الغيطي: نختار الأفلام المُتقنة التي تناقش القضايا بعمق وتقدم حلولًا واقعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت الفنانة مي الغيطي، عضو لجنة تحكيم النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية، إن اختيار الأفلام المشاركة يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية، أبرزها أن يكون الفيلم منفذًا بإتقان، ويقدم المشكلات المطروحة بشكل حقيقي، مع محاولة طرح حلول لها، وجاء ذلك على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأشارت “الغيطي” إلى أن الهدف من المسابقة هو دعم الأفلام التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع والبيئة بطريقة فنية مؤثرة، مؤكدة أن الفن له دور كبير في تغيير السلوك ونشر الوعي بين الجمهور.

الفنانة مي الغيطي

حضور فني في فعاليات الدورة الثامنة



وشهد ختام المهرجان حضورًا فنيًا ضخمًا وتكريمات لنجوم تركوا بصمتهم في السينما، كان أبرزهم النجمة منة شلبي التي نالت جائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالأدوار القوية والمشاعر الصادقة التي رسختها كواحدة من أهم نجمات جيلها، كما حضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة، حيث تسلّمت جائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لجهودها الفنية ورسالتها في الدفاع عن قضايا اللاجئين والبيئة وحقوق الإنسان.



فعاليات الدورة الثامنة



وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.



أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.