أحمد عبد الوهاب: “درويش” أول أفلامي السينمائية.. واستفدت كتير من تجربة مهرجان الجونة

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الفنان أحمد عبد الوهاب عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا بالتجربة واستفاد منها على المستوى الفني والإنساني، قائلًا: “دي أول مرة أحضر مهرجان الجونة، اتبسطت واستفدت جدًا وسعيد بالتجربة".

وأضاف عبد الوهاب أن فيلمه “درويش” يُعد أول تجربة سينمائية له، مشيرًا إلى أنه حاليًا يُواصل تصوير مسلسل “ورد على فلة وياسمين” مع النجمة صبا مبارك، واقترب من الانتهاء من مشاهده فيه.

وعن المعايير التي يختار على أساسها أدواره، قال: “أهم حاجة إن العمل كله يكون حلو، وبالنسبة لدوري بحب أختار حاجات مختلفة ومش شبه بعض".

ويُذكر أن أحمد عبد الوهاب لفت الأنظار مؤخرًا بأدائه المميز وقدرته على التنويع في الشخصيات التي يقدمها.

حضور فني في فعاليات الدورة الثامنة



وشهد ختام المهرجان حضورًا فنيًا ضخمًا وتكريمات لنجوم تركوا بصمتهم في السينما، كان أبرزهم النجمة منة شلبي التي نالت جائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الحافلة بالأدوار القوية والمشاعر الصادقة التي رسختها كواحدة من أهم نجمات جيلها، كما حضرت النجمة العالمية كيت بلانشيت ضيفة شرف الدورة الثامنة، حيث تسلّمت جائزة بطلة الإنسانية تقديرًا لجهودها الفنية ورسالتها في الدفاع عن قضايا اللاجئين والبيئة وحقوق الإنسان.



فعاليات الدورة الثامنة



وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.



أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.