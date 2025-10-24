نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تخطف القلوب بالأحمر الناري على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة هنادي مهنا أجواء ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة ساحرة خطفت أنظار الحضور وعدسات الكاميرات.

هنادي مهنا تخطف القلوب في ختام مهرجان الجونة

تألقت هنادي بفستان سواريه أنيق باللون الأحمر الداكن، جاء بتصميم بسيط يحمل لمسات من الأنوثة والرقي، أبرز جمال قوامها ومنحها حضورًا لافتًا بين نجمات الحفل.

واختارت هنادي لمسة جمالية ناعمة، فاعتمدت مكياجًا هادئًا بألوان دافئة أبرز ملامحها الطبيعية وأضاف لمسة من التألق لأنوثتها، مع تسريحة شعر منسدلة تناسب أجواء المناسبة.

إطلالة هنادي مهنا على السجادة الحمراء كانت حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد محبوها بذوقها الراقي وقدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحد، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة في المهرجان.

نجوم الفن في ختام مهرجان الجونة

ويتوافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث حضر منذ قليل ميس حمدان، خالد سليم وزوجته خيرية على، هنادى مهنا، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، المخرج خالد يوسف، تامر هجرس، فاطمة ناصر، بشرى، جيسيكا حسام، رانيا منصور وشقيقتها نورهان وابنتها توانا، داليا شوقى، انتشال التميمى وأحمد عبد الوهاب

ويسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الجمعة، من خلال الحفل الذى يقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، ويشهد الحفل، توزيع جوائز الأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة، منها الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، جائزة سينما من أجل الإنسانية، جائزة نجمة الجونة الخضراء.