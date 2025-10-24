نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش عن مسلسلها الجديد: “ابن النصابة” كوميدي خفيف.. ومتحمسة جدًا للتجربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قالت الفنانة كندة علوش إنها تُشارك حاليًا في تصوير مسلسل جديد بعنوان “ابن النصابة”، معبرة عن حماسها الكبير للعمل، وجاء ذلك على هامش حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأضافت كندة: “متحمسة جدًا للمسلسل، بنلعب على إنه شوية كوميدي، ومعايا حمزة دياب وياسمينا العبد وحازم إيهاب من إخراج أحمد عبد الوهاب، وهو مكون من 15 حلقة وخفيف كده، وإن شاء الله يعجب الناس".

وعن حضورها لمهرجان الجونة السينمائي، أوضحت: “للأسف كنا بنصور ومقدرناش نيجي غير الختام، بس المهرجان مؤثر جدًا وبيقدم حالة فنية جميلة كل سنة".



فعاليات الدورة الثامنة



وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.





أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.