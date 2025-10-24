نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يخطف الأنظار في ختام الجونة ويؤكد: المهرجان بقى علامة مؤثرة في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ لحظات أضواء حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور لافت لألمع نجوم السينما في مصر والعالم، الذين توافدوا على السجادة الحمراء ليختتموا أسبوعًا حافلًا بالعروض والفعاليات الفنية.

وشهد الحفل حضورًا مكثفًا من صناع السينما والفنانين الذين أضفوا أجواء من البهجة والأناقة على الريد كاربت، بينما خطف النجم عمرو يوسف الأنظار بإطلالته الأنيقة وحديثه عن المهرجان، مؤكدًا فخره بالمشاركة في هذا الحدث السنوي الكبير.

وقال يوسف في تصريحات خاصة على هامش الحفل: "أنا بحب التواجد في مهرجان الجونة، وبصراحة المهرجان بيزداد قوة وتأثير كل سنة، وبقى حدث مهم على خريطة السينما العربية."

ويشهد حفل الختام، توزيع الجوائز في مسابقات: الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، جائزة سينما من أجل الإنسانية، جائزة نجمة الجونة الخضراء.

مفاجآت الدورة الثامنة لمهرجان الجونة

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي العديد من المفاجآت، أبرزها حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف وحصولها على جائزة بطلة الإنسانية، كما كرم المهرجان منة شلبى بجائزة الإنجاز الإبداعى، واحتفى المهرجان بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين من خلال برنامج احتفائي، عرض خلاله فيلمه الشهير إسكندرية كمان وكمان كما أقيم معرض بعنوان باب الحديد قدم من خلاله إحياء رؤيته السينمائية الخالدة بتصميم يجمع بين التراث والابتكار، وبين المواد البصرية والسمعية والتركيبات الفنية.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما، كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.