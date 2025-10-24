نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف حشيش: “ورد وشوكولاتة” يُعرض قريبًا.. ومسرحية ومسلسلان جديدان في الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الفنان يوسف حشيش في تصريحات لقناة النهار على هامش حضوره مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، إنه يستعد لعرض مسلسل “ورد وشوكولاتة” خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو من بطولة زينة ومحمد فراج، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا دراميًا مميزًا ويناقش قضايا اجتماعية بشكل مختلف.

وأضاف يوسف حشيش: “عندنا كمان مسرحية جديدة هتتعرض قريب، وفي مسلسل مع أحمد حاتم هيكون أوف سيزون، وكمان في حاجة في رمضان إن شاء الله".

وأكد يوسف حشيش أنه يعيش حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، ويتمنى أن تنال أعماله القادمة إعجاب الجمهور وتقدير النقاد.



فعاليات الدورة الثامنة



وتألقت فعاليات الدورة الثامنة بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم البرنامج الرسمي عروضًا من الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية والقصيرة، وجاءت السينما المصرية هذا العام بقوة من خلال خمسة أعمال شاركت في مسابقات المهرجان، إلى جانب عرض الافتتاح لفيلم «هابي بيرث داي»، والعرض الخاص لفيلم «السادة الأفاضل» الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أبطاله وصنّاعه.

تنوّعت لجان التحكيم هذا العام بين خبرات محلية ودولية، إذ ترأست الفنانة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعدد من الأسماء البارزة مثل جيونا نازارو وكاني كوشروتي وناهويل بيريز بيسكايارت.



أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة فترأسها الفرنسي نيكولا فيليبير، وشارك فيها كل من هالة جلال ومحمد سعيد أوما وسونا كارابوغوسيان وأسماء المدير.

كما ترأس لجنة الأفلام القصيرة المخرج مهدي فليفل، بينما كانت لجنة النجمة الخضراء المعنية بالأفلام البيئية برئاسة جانا وهبة وعضوية مي الغيطي ونيكلاس إنغستروم.