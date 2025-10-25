نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيطان والدراجة يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفيلم اللبناني الشيطان والدراجة للمخرجة شارون حكيم جائزة أفضل فيلم عربي قصير في مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي.



تدور أحداث الفيلم حول ياسما الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا وتأتي من من زواج بين ديانتين مختلفتين وتستعد لطقوس التناول الأول لها. لكن عندما تستيقظ شهوتها، تبدأ طقوس مختلفة تمامًا.

ابطال فيلم الشيطان والدراجة

الفيلم سيناريو وإخراج شارون حكيم وبطولة ميليسا سوكار، كريستين شويري، روجر عازار، ماريا هيكتور، تاليانا سوكار، وتصوير ليتيسيا دي مونتاليمبيرت ومونتاج كليمانس سامسون، وموسيقى مارك كودسي وأغياد غانم، وصوت راواد حبيقة، بينوا جارجون، وليونيل جوينون، تتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

شارون حكيم كاتبة ومخرجة، دخلت السينما من خلال الكتابة والمسرح واهتمت بالإخراج في المدرسة الثانوية، بعد الدراسة في باريس ونيويورك، أخرجت في عام 2020 فيلم The Great Night، وهو أول فيلم قصير لها، وهو فيلم موسيقي مستوحى من أوبريت عرائس مصري وتم بثه على Arte.

تم اختيار الفيلم في مهرجان كليرمون فيران وسينيميد مونبلييه وحصل على جائزتين في مهرجاني كابورغ وبريست، في عام 2024، أخرجت فيلم قصير بجانب الشيطان والدراجة وهو Nostalgia for the Dodos، الذي استحوذت عليه Canal + مسبقًا. تعمل حاليًا على أول فيلم روائي طويل لها، Mermaid Avenue، من إنتاج Les Films du Tambour.