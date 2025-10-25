نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتشال التميمي للميس الحديدي:مهرجان الجونة يتميز عن مهرجانات المنطقة الدولية في تركيبته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال إنتشال التميمي، المدير السابق لمهرجان الجونة لمدة ست سنوات، إن مهرجان الجونة يتميز عن بقية المهرجانات الدولية في منطقة الشرق الأوسط بتركيبته الخاصة، مشيرًا إلى وجود مجموعة من المهرجانات العربية مثل البحر الأحمر والقاهرة ومراكش وقرطاج.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة قائلًا: "هو المهرجان الوحيد الذي يضم مسابقة للأفلام الوثائقية، وهو أيضًا المهرجان الوحيد الذي يقدم جائزة أفضل فيلم عربي، ومن خلال هذا المبدأ استطعنا خلال ثماني سنوات استقطاب مجموعة من أهم الأفلام الدولية".



وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "مهرجان الجونة هو طفلك وأنت مؤسسه، كيف شعرت في الدورة الحالية؟ هل أصبح أكثر نضجًا؟" علّق قائلًا: "أهم ما يميزه الآن، وأبرز مظاهر النضج في الدورة الثامنة، هو الجمهور، لأن هذه أول مرة أرى الكمّ الهائل من الجمهور، ليس فقط على مستوى الأفلام، ولكن أيضًا على مستوى منصة الجونة السينمائية. وأي مهرجان في الحقيقة يتطور مع الوقت وفقًا للإدارة الكفؤة، فهو مرهون بذلك، والعنصر الثاني المهم هو التسويق".

وأضاف: "أصبح مهرجان الجونة واحدًا من أهم المهرجانات الدولية في المنطقة العربية".