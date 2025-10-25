العثور على لوحة مفقودة لبيكاسو في مدريد

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الشرطة الإسبانية لوحة للرسام بابلو بيكاسو تعود إلى عام 1919، بعد أن كانت قد اختفت مطلع الشهر الحالي قبل عرضها في معرض مؤقت بجنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة في منشور عبر منصة "إكس" أن اللوحة ربما لم تُحمَّل على شاحنة النقل عند مغادرة الشحنة من مدريد. وأكدت أن وحدة حماية التراث التاريخي تواصل التحقيق في ملابسات الواقعة دون الإشارة إلى وجود شبهات جنائية.

وكانت لوحة "حياة صامتة مع غيتار" واحدة من مجموعة أعمال فنية نُقلت من مدريد إلى غرناطة، لكن منظمي المعرض لاحظوا اختفاءها عند تفريغ الصناديق، وأبلغوا الشرطة في العاشر من أكتوبر.

وسُجلت اللوحة في قاعدة بيانات الإنتربول العالمية للأعمال الفنية المفقودة، والتي تضم نحو 57 ألف قطعة.

كما أوضحت مؤسسة "كاخا غرناطة"، الجهة المنظمة للمعرض، أن كاميرات المراقبة أظهرت تفريغ 57 عملًا فقط من السيارة عند وصولها، رغم أن عدد الأعمال المتوقع كان 58.