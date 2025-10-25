نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج نمير عبد المسيح عن فيلمه " الحياة بعد سهام":كنت نفسي أعمل فيلم مع أمي بعد تجربتنا الاولى حتى داهمها السرطان وصدمت في وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج نمير عبد المسيح أن فيلمه التسجيلي "الحياة بعد سهام" استغرق نحو عشر سنوات في إعداده، بداية من عام 2015 وحتى قبل شهرين فقط من الآن في عام 2025، قائلًا: "مشوار طويل مليء بالمشاعر الصعبة، حيث بدأت العمل عليه بعد وفاة والدتي التي شاركتني أول أفلامي (أنا والعذراء والأقباط)، وكنت سعيدًا بذلك".



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، قائلًا: "كنا ننوي أن نقدم تجربة أخرى بعد نجاح الفيلم الأول، إلا أن مرض السرطان داهمها، وكنت أثناء مرضها أقول لها إننا سنعمل فيلمًا ثانيًا سويًا، لأني كنت متخيل أن السينما هتمنعها من الموت، حتى صدمت بوفاتها، وأخذت قرار صناعة الفيلم في نفس يوم رحيلها".



وأضاف: "مدير التصوير قال لي: كيف ستقوم بعمل فيلم معها وهي ماتت؟ قلت له: معرفش، هعمله. ومن هنا جاءت الفكرة: كيف نجعل من الناس اللي بنحبهم ورحلوا موجودين معنا بطريقة ما؟ فاستخدمت السينما كوسيلة لتحقيق ذلك".



وأوضح: "الفيلم قريب من روح فيلم (حدوتة مصرية) ليوسف شاهين، حيث يروي أحداثًا تعود إلى 75 سنة، عندما وُلد والدي ووالدتي في الصعيد، ثم هاجرا إلى فرنسا، وهناك وُلدت أنا".

وشدّد: "أنا صحيح فرنسي، لكني مصري، ووالدي ووالدتي ظلا مصريين حتى بعد الهجرة لفرنسا ، ولم يتخلّيا عن مصريتهما حتى وإن دُفنا هناك، وأنا أيضًا مصري، علشان كده حبيت أروي القصة والحدوتة المصرية دي".