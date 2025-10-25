نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في أمريكا بعد نجاحه في مهرجان القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي كبير اليوم السبت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقدم خلاله باقة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني، وذلك ضمن جولاته الفنية التي يشارك من خلالها نجوم الغناء العربي في إحياء حفلات بعدد من الدول.

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه توفيق في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33، والذي أقيم كامل العدد وسط تفاعل لافت من الجمهور. وقد قدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، منها: على كيفك ميل، حد شافنا، يا سلام، تترجى فيا، السهرة جامدة.

كما فاجأ إيهاب توفيق جمهوره خلال حفل القلعة باستضافة المطربة كنزي على خشبة المسرح، حيث شاركته غناء أغنية الله عليك يا سيدي وسط تفاعل كبير ورقص من الحضور.

وواصل تقديم أغنيات محببة لدى جمهوره من بينها: بحبك يا أسمراني، هدى القمر، ملهمش في الطيب، ويا أحلى منهم، في أجواء غنائية مبهجة.

وأعرب إيهاب توفيق عن سعادته الغامرة بلقاء جمهوره، قائلًا: "وحشتوني.. منورين يا جمهوري الجميل، منورين القلعة."