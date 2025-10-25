نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تهنئ أحمد مالك بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بنجاح الفنان أحمد مالك وفوزه بجائزة أفضل ممثل، وذلك خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025.

رسالة إلهام شاهين لأحمد مالك

نشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بأحمد مالك وعدد من نجوم الفن عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «حفل ختام رائع بمهرجان الجونة.. مبروك لكل الفائزين بالجوائز، وألف مبروك للفنان الرائع أحمد مالك على جائزة أحسن ممثل.. جائزة مستحقة، وربنا يوفقك فيما هو قادم بإذن الله».

فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائى أم الجمعة، من خلال الحفل الذى أقيم على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة، وشهد الحفل، توزيع جوائز الأفلام الفائزة في المسابقات المختلفة، منها الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، الأفلام القصيرة، جائزة سينما من أجل الإنسانية، جائزة نجمة الجونة الخضراء.

عروض أفلام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة هذا العام عرض أكثر من 80 فيلما، تراوحت هذه الأفلام بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية.