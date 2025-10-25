نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منة شلبي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منة شلبي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني، مؤكدة أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة وبعيدة تمامًا عن الأضواء والإعلام.

تصريحات منة شلبي



وفي تصريحات تصريحات أوضحت منة شلبي أن سبب عدم إعلانها عن الزواج في وقت سابق يعود إلى رغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، بالإضافة إلى مرور والدتها بظروف صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت منة شلبي أنها تعتبر تفاصيل حياتها الخاصة أمرًا لا يخص سوى المقربين منها، مشيرة إلى أنها كانت تفضل مشاركة الخبر في الوقت والطريقة التي تراها مناسبة.



وأبدت الفنانة استياءها من تداول صورة قسيمة زواجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن دهشتها من تسريب أي معلومة تتعلق بحياتها الشخصية إلى العلن.