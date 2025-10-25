نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، اليوم السبت، حفلًا غنائيًا في أمريكا، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور.

آخر حفلات إيهاب توفيق

وفي سياق آخر، أحيا النجم إيهاب توفيق، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدم خلاله مطربة تدعى كنزى على خشبة المسرح وغنت معه الله عليك ياسيدي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل إيهاب توفيق في مهرجان القلعة

وقدم النجم إيهاب توفيق خلال حفله على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 33 أغاني بحبك يا اسمراني وهدى القمر وملهمش في الطيب ويا أحلى منهم وسط تفاعل كبير من الجمهور بالرقص.

وأعرب النجم إيهاب توفيق عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره في مهرجان القلعة، قائلًا: "وحشتوني، منورين يا جمهوري الجميل، منورين القلعة".