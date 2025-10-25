نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يخطف الأضواء في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مهرجان الجونة السينمائي الدولي دورته الثامنة مساء أمس الجمعة، بأمسية استثنائية أحياها الفنان أحمد سعد، حيث أضفى لمسة حماسية على الحفل وسط ليلة تألقت بنجوم الفن الكبار.

قدم سعد أغنية خاصة للمهرجان، فاشتعلت القاعة تفاعلًا رقص مع النجوم وغنى، معلقًا بابتسامة واسعة: “سقفولي، حاسس إني أستاهل! برافو، أنتوا كنتوا متحمسين أوي من غير ما تعرفوا إنكم بتصوروا معايا كليب الأغنية دي دلوقتي... عملتوا دوركم أحسن حاجة بصراحة”.

ومازح الحضور، قائلًا: "أنا هقول وسع وسع، وأنتوا قولوا للجونة وسع... شوف إنت قد إيه، والجونة قد إيه؟".

على الجانب الآخر، توهج الفنان أحمد مالك بحصوله على جائزة أفضل ممثل، فرقص بانطلاق مع شقيقه حسن مالك، ووضع التكريم على رأسه في لحظة امتزجت فيها الفرحة بصخب النجوم.