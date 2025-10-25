نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن حفلاته الشتوية.. حسين الجسمي يتألق بحفل ساهر في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة من ليالي القاهرة الساحرة، أطلّ الفنان حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية "على جمهورٍ مصري وعربي غفير، في حفلٍ مكتمل العدد Sold out أُقيم في فندق الماسة بمدينة نصر، وسط حضورٍ لافت لنخبة من رموز المجتمع المصري وعدد كبير من الفنانين والمخرجين والمنتجين، إضافة إلى الجاليات الخليجية والعربية التي حضرت الأمسية الإستثنائية التي حملت بصمة الفخامة والتنظيم الرفيع.

تفاصيل الحفل

تفاعل كبير مع أغنيات الألبوم الجديد HJ2025تنقّل الجسمي خلال الحفل بين مجموعة من أبرز أغنياته التي أحبها الجمهور، كما قدّم مختارات من ألبومه الجديد "HJ2025"، بدأها بأغنية "أنا والقمر" ثم "أجمل خلق الكون"، في أداءٍ مليء بالإحساس والتجدّد.



وشهدت القاعة تفاعلًا واسعًا وانسجامًا جميلًا بين الجسمي وجمهوره، الذي ردد معه الأغاني بحماس، في مشهدٍ ترك بصمة فنية مميّزة في ذاكرة الحضور.

تحية فنية إلى مصر في احتفالات أكتوبر

وبمناسبة احتفالات جمهورية مصر العربية بانتصارات أكتوبر المجيدة، قدّم الجسمي بإحساسٍ كبير أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، تزامن معها إطلاق الألعاب النارية الاحتفالية التي أضاءت سماء القاهرة.



وتفاعل الجمهور بحبٍ وفخر، واقفًا تحيةً لمصر، كما قدّم الجسمي مجموعة من الأغنيات بمصاحبة عزفه على آلة البيانو، في لحظات موسيقية راقية امتزج فيها الفن بالعاطفة والوفاء.

الجسمي: "وجودي في مصر له طابع خاص جدًا"



وعبّر الجسمي خلال الحفل عن سعادته قائلًا: "مساء الخير.. دائمًا وجودي بينكم له طابع خاص جدًا، شكرًا لحضوركم الراقي والمحب، وكل الشكر والتقدير للسيد اللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ولفندق الماسة على استضافته الكريمة لإحياء الحفل للمرة الثالثة، وما شاء الله في كل مرة يكون التميز أكبر والجمال مختلف".

انطلاقة موسم الحفلات الشتوية



من القاهرة، أعلن الجسمي عن انطلاق جولة حفلاته ضمن موسم الشتاء، حيث يستعد لإحياء سلسلة من الحفلات القادمة في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، ثم في أبوظبي في الإتحاد أرينا، إلى جانب مجموعة من الحفلات الأخرى في عدد من الدول العربية والعالمية سيتم الإعلان عنها قريبًا، ضمن جولة فنية يؤكد من خلالها حضوره الكبير ومحبة الجمهور له في كل مكان.