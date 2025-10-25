نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال سلامة: فوجئت بعرض «لن أعيش في جلباب أبي» في لبنان.. والبائعة صرخت «نوفا» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة منال سلامة بصراحة عن أزمة البطالة في الوسط الفني، معتبرة أن التوسع غير المنضبط في تخريج دفعات كبيرة من معهد الفنون المسرحية، إلى جانب الاعتماد المتزايد على "البلوجرز" ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية، تسبب في خلق حالة من البطالة الفنية وتراجع فرص الفنانين المتخصصين.

تصريحات منال سلامة

وأوضحت منال سلامة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "إحنا بنخلق نوع من البطالة، أنا دفعتي في المعهد كان متقدم لها نحو 1200 أو 1500 طالب، وتم اختيار 18 فقط. المعهد كان دائمًا بهذه المنهجية، لأن الدفعة لا تزيد عادة عن 15 إلى 18 طالبًا، وعلى ما يوصلوا لسنة رابعة بيصفوا على 9 أو 10 فقط، لأن السوق الفني لا يحتاج أكثر من هذا العدد سنويًا".

اختلاف وضع زمان عن دلوقتي

وأضافت منال سلامة، أن الوضع في الماضي كان مختلفًا، قائلة: "زمان كنا بنعمل نحو 100 إلى 120 مسلسل في السنة، بالإضافة إلى أعمال السينما، فكان هذا العدد كافيًا لبناء نجوم جدد تدريجيًا.. اللي بيثبت نجاحه والفرصة بتجيله بيستمر، وحتى من الـ10 اللي بيتخرجوا ممكن نصفهم فقط يستمر، وفي دفعات بيطلع منها واحد أو اتنين فقط".

وتابعت منال سلامة، قائلة: "النهاردة لما المعهد بياخد 18، والموازي بياخد 30 أو 40، ونبدأ كمان ناخد من البلوجرز وغيرهم، بيبقى في السوق كل سنة فوق الـ200 شخص. منين هنجيب لهم شغل؟ كده إحنا بنزود رقعة البطالة الفنية، وده بيأثر على المتخصصين وأعضاء النقابة اللي دي مهنتهم وأكل عيشهم. يا رب أكون بينت وجهة نظري".

تاثيرات السوشيال ميديا من وجهة نظر منال سلامة

وعن تأثير السوشيال ميديا، علقت قائلة: "دي فعلًا لعنة السوشيال ميديا، لأنها خلقت نوع من الاستسهال. بقى المقياس هو مين عنده متابعين، حتى وإن كانوا وهميين. لكن في النهاية، مش معنى إن حد دمه خفيف في القعدة، يبقى أمام الكاميرا هيكون بنفس الخفة. حسابات الكاميرا والدراما مختلفة تمامًا".

وأضافت: "في ناس كانوا بلوجرز واتجابوا لبرامج ومسلسلات، لكنهم ما نجحوش زي ما كانوا على السوشيال ميديا، لأن في السوشيال ميديا بيظهروا دقيقة أو دقيقتين، بيقدموا فكرة محضّرينها كويس، أما في التمثيل أو البرامج اللي مدتها 40 دقيقة، بيبان الفرق، لأنها مش شغلتهم".

وانتقلت الفنانة للحديث عن أعمالها الدرامية، مشيرة إلى أن مسلسل "قاسم أمين" الذي أخرجته إنعام محمد علي كان من أهم الأعمال التي قدمت، قائلة: "المسلسل بيناقش العصر الذهبي الثقافي والسياسي في مصر، وأنا قدمت فيه شخصية الأميرة نازلي، وهي شخصية ثرية جدًا ومتعددة الجوانب؛ قوية أمام الخديوي، محبة لسعد زغلول، مثقفة وصاحبة أول صالون ثقافي من العائلة المالكة، تناقش كبار المثقفين من قاسم أمين إلى أحمد شوقي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، حتى أمام اللورد كرومر المستعمر، شخصية تعبت فيها جدًا".

وأعربت منال سلامة عن استيائها من قلة عرض الأعمال المهمة قائلة: "ليه مسلسل مهم زي ده مش بيتعرض؟"، مضيفة: "بنلاقي في المقابل أعمال اجتماعية زي (لن أعيش في جلباب أبي) بتتعاد طول الوقت، لدرجة إن مرة كنت في لبنان وشوفت نفسي في المحل على الشاشة، والست قالتلي: آه نوفا! ممكن نتصور؟".

واختتمت حديثها قائلة إن الأعمال التاريخية والدينية التي قدمتها كانت تنتمي إلى "المرحلة الذهبية للدراما التليفزيونية في مصر"، مؤكدة أن تلك الحقبة كانت أكثر احترامًا للفن وللموهبة الحقيقية.