منال سلامة: أميرة تُحاسب على "مشاريب عائلة أديب" ولم نساعدها في دخول الفن

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة منال سلامة بصراحة عن ابنتها أميرة أديب والهجوم الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ابنتها تواجه انتقادات غير منصفة رغم أنها شابة موهوبة ومجتهدة صنعت مكانتها بنفسها دون أي دعم من عائلتها.

تصريحات منال سلامة

وأوضحت منال سلامة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أميرة في سن معين وهي واجهة لجيلها، اللي في سنها بيحبوها جدًا، وشايفين إنها بتمثلهم، حتى الأمهات بيوقفوني ويقولوا لي: إحنا بنحب أميرة أوي، ونتمنى بناتنا يبقوا زيها، لأنها متربية ومثقفة وعندها موهبة".

وأضافت منال سلامة قائلة: "الناس بتوقفني أنا وباباها عشان يتصوروا معانا ويقولوا حضرتك مامة أميرة أديب؟ حضرتك بابا أميرة أديب؟ بعد العمر ده بيتصوروا معانا عشان بنتنا".

وعن تأثير الهجوم على أميرة، علّقت منال سلامة قائلة: "الناس بقت بلا قلب، من حقك ترفضني كفنانة أو ما تحبنيش، لكن مش لازم تغلط فيا أو تحسسني إنك عايز تهدّمني.. القرآن الكريم قال: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، يعني ما ينفعش تاخد بنتي بذنب عيلتها اللي ممكن تكون مختلف معاها أو ما بتحبهاش".

وتابعت منال سلامة، مؤكدة: "أميرة فعلًا بتحاسب على مشاريب عائلة أديب، وهذا واقع، لكن والله العظيم ثلاثة، ما في حد فينا ساعدها أو دعمها في البداية، بالعكس أنا كنت ضد دخولها مهنة الفن؛ لأنها مهنة قاسية جدًا رغم حبي واحترامي للفن، لكن كنت أتمنى لابنتي حياة أكثر هدوءًا، تكون فيها زوجة وأم فقط، بعيدًا عن التوتر والقلق اللي في المجال الفني".

وكشفت منال سلامة أن ابنتها تعاني من فرط حركة وتشتت انتباه (ADHD)، وهو ما تعتبره سر موهبتها وتعدد اهتماماتها، قائلة: "أميرة موهوبة جدًا، اللي عندهم (ADHD) بيكونوا متعددي المواهب، وهي فعلًا كذلك، بتعزف موسيقى، بترسم، بترقص، بتمثل، وبتغني بطريقتها الخاصة. هي مش مطربة، لكنها بتقدم (شو)، ولها هدف واضح إنها تعمل أفلام رومانسية كوميدية واستعراضية".

وأوضحت أن أميرة ما زالت في مرحلة التجريب، قائلة: "هي دائمًا بتقول على السوشيال ميديا إنها هتفضل تجرب لحد سن الثلاثين، لحد ما تعرف عايزة تبقى إيه بالضبط".

وختمت منال سلامة حديثها قائلة: "الجيل الجديد أذكى مننا، اتعلموا أحسن، وعندهم وعي أكبر من اللي كان عندنا في نفس سنهم".