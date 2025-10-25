فن ومشاهير

نجوم الفن يشعلون حفل زفاف ابنة حسان العربي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يشعلون حفل زفاف ابنة حسان العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء يسودها الفرح والبهجة، احتفل الفنان حسان العربي مساء أمس بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة المعادي، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين هذه المناسبة السعيدة.

أبرز الحاضرين من نجوم الفن

 

شهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنانة وفاء عامر وزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان صلاح عبد الله، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، وجمال عبد الناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، وعلاء زينهم، وإيهاب فهمي، ومحمد الصاوي، وهشام عطوة، ومحمد جمعة، وأحمد الحلواني، وفتوح أحمد، وعدد من الأصدقاء المقربين من العائلة.

 

حرص الحضور على تهنئة الفنان حسان العربي والعروسين، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وسط أجواء مفعمة بالفرح.

مريم الجابري

