نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع "لينك" يحتفلون بالنجاح على أنغام "كاجولوه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل فريق عمل مسلسل "لينك" بالنجاح الكبير الذي حققه العمل منذ بدء عرضه، حيث اجتمع النجوم وصنّاع المسلسل في أجواء من البهجة والفرح على أنغام الأغنية الشهيرة "كاجولوه" التي أضفت طاقة إيجابية وحالة من البهجة على الحفل.

شارك في الاحتفال نجوم المسلسل وعلى رأسهم رانيا يوسف، فرح الزاهد، سليم الترك، محمود ياسين جونيور، سما المغربى، وزينب العبد، حنين الشاطر، هيثم نبيل إلى جانب المنتجة إيمان أبو الدهب والمؤلف محمد جلال ومهندس الديكور اسلام ابوالدهب والمنتج احمد بلال.

وقد عبر الجميع عن سعادتهم الكبيرة بردود الفعل الواسعة التي حققها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن "لينك" نجح في ملامسة قلوب الجمهور من خلال واقعيته، وتناوله قضايا العصر بروح الأسرة المصرية الدافئة.

وأكدت المنتجة إيمان أبو الدهب أن هذا النجاح هو ثمرة مجهود استمر أكثر من عامين من التحضير، وشكرت كل فريق العمل على التعاون والمحبة التي جمعتهم داخل الكواليس.

وحرص النجوم على التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر صفحاتهم الرسمية، موجهين الشكر للجمهور على الدعم الكبير الذي ساهم في تصدّر المسلسل لقوائم الأعلى مشاهدة.

تفاصيل مسلسل “لينك”

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.