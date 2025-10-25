نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أيام مفترجة".. أحدث أغاني أمير الغناء العربي هاني شاكر في رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أيام مفترجة"، والمقرر طرحها خلال شهر رمضان المقبل بشكل رسمي. فالأغنية الجديدة تحمل طابعًا دينيًا واجتماعيًا يعكس روحانية الشهر الكريم وتلامس مشاعر الجماهير

تأتي الأغنية ثمرة تعاون هاني شاكر مع نخبة من المبدعين، حيث كتب كلماتها الشاعر المتميز حسني حجاج، ولحنها ووضع توزيعها الموسيقي محمد بدرخان، فيما تولى مودي منير مهمة المكس والماستر، الناي محمد مصطفي، العود وليد سلامه، نانسي سمير التنسيق الإعلامي، سيد عارف التسويق الرقمي، وذلك تحت الإشراف الفني للمنتج المنفذ الملحن وليد منير

أعمال هاني شاكر القادمه:



يُذكر أن هاني شاكر يستعد للمشاركة في عدد من الفعاليات الفنية البارزة خلال الفترة القادمة، أبرزها مهرجان الموسيقى العربية في مصر، ومهرجان هام في الأردن ينتظره الجمهور بشغف، بالإضافة إلى العديد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول العربية، مما يعكس استمرار تألقه على الساحة الفنية ويعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في المنطقة.