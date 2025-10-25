نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة..نيللي كريم ضيفة أولى حلقات On The Road في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث تحل النجمة نيللي كريم ضيفة الحلقة الافتتاحية في حوار يجمع بين العمق والعفوية.



عودة بلال العربي بإطلالة جديدة

البرنامج يُعد تجربة حوارية مختلفة، إذ يجري بلال العربي لقاءاته مع النجوم داخل سيارة فان فاخرة مجهزة بإضاءة سينمائية حديثة، ليقدّم مزيجًا من الأناقة والبساطة في إطار بصري مميز، ويتيح للجمهور فرصة التعرف إلى أبرز المشاهير العرب والعالميين في أجواء أقرب إلى دردشة ودية.



نيللي كريم تفتح قلبها

في حلقة الليلة، تتحدث نيللي كريم بصراحة عن مسيرتها الفنية، وكيف استطاعت كسر الصورة النمطية التي وُضعت فيها في بداياتها، كما تكشف عن رؤيتها للتحول الذي حدث في شخصياتها الفنية مع مرور السنوات، كما تتناول خلال اللقاء الجوانب الإنسانية في حياتها بعيدًا عن الأضواء، متحدثة عن مفهوم التغيير، والعزلة، والقدرة على استعادة الذات وسط زخم الحياة الفنية.



الفن والمعجزات والحياة

تتطرق نيللي خلال الحوار إلى نظرتها للحياة والإبداع، مؤكدة إيمانها بأن كل ما يعيشه الإنسان يحمل رسائل ومعجزات صغيرة تشكل رحلته، كما تعبّر عن عشقها للفن منذ الطفولة، وتصف المسرح والباليه بأنهما المدرسة التي منحتها الانضباط والحس الجمالي في التمثيل والحياة.



بين الموضة والذكريات

تستعيد نيللي بعض ذكرياتها مع الازياء والفن، مؤكدة ارتباطها بعالم الجمال والتعبير عن الذات، كما تتحدث عن تجاربها المختلفة بين السينما والدراما والرقص، التي ترى أنها جميعًا تصب في قالب فني واحد يعكس شخصيتها وحساسيتها كفنانة.



حديث عن الحب والحياة اليومية

وفي فقرة أكثر عفوية، تتحدث نيللي عن نظرتها للحب، وكيف ترى العلاقات الإنسانية اليوم، بروح مرحة وشفافية كبيرة، لتختتم الحلقة بضحك متبادل مع بلال العربي في أجواء مليئة بالحيوية والتلقائية.

عرض أسبوعي على روتانا

يُعرض برنامج "On The Road" أسبوعيًا كل يوم سبت الساعة العاشرة مساءً عبر روتانا سينما، روتانا موسيقى، وLBC، مقدّمًا للجمهور حوارات راقية وممتعة مع أبرز نجوم الفن العرب والعالميين.