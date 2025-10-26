الارشيف / فن ومشاهير

إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك"

0 نشر
0 تبليغ

  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 1/7
  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 2/7
  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 3/7
  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 4/7
  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 5/7
  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 6/7
  • إشادات بأداء ميمى جمال وزينب العبد فى "لينك" 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - نال الثنائي ميمي جمال وزينب العبد إشادات واسعة من الجمهور بعد تألقهما في مسلسل "لينك"، حيث قدّمتا شخصيتي "الست يسريّة" و"بسنت" بخفة ظل طبيعية وروح مصرية أصيلة جعلت الجمهور يتعلق بهما منذ الحلقات الأولى.

 

اعتبر المتابعون أن "بسنت ويسريّة" من ألطف شخصيات في العمل، يجسدان الأجواء الدافئة داخل "عمارة الأهالي"، ويضفيان نكهة كوميدية محببة وسط الدراما الاجتماعية للمسلسل.

 

وخطفت الفنانة ميمي جمال الأنظار بأدائها البسيط والعفوي في شخصية "الست يسريّة"، التي تمثل نموذج المرأة المصرية الطيبة صاحبة القلب الكبير، بينما أبدعت زينب العبد في تجسيد "بسنت"، الفتاة الفضولية خفيفة الدم التي تُضفي البهجة على كل مشهد تظهر فيه.

 

ومن المشاهد التي أحبها الجمهور مشهد الحوار الطريف بين يسريّة وبسنت عندما تقول لها: "بطّلي تتصنتي"، فترد عليها بخفة ظل: "سمعت إيه؟" — مشهد بسيط لكنه ترك أثرًا جميلًا وأعاد للجمهور روح المسلسلات العائلية القديمة التي تجمع كل الأعمار حول الشاشة.

 

وتواصل الإشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بالكيمياء الجميلة بينهم، مؤكدين أن وجودهما معًا أضفى على "لينك" روح محببة ودفئ إنساني خاص.

 

تفاصيل مسلسل “لينك”

 

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

 

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، ، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب واحمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

96fdfcf5f8.jpg
abac7b9960.jpg
93ba343f33.jpg
39484a98c4.jpg
ed5a8a5045.jpg
4ab1453e5e.jpg
الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements