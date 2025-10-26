نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2026 يشتعل.. عمر السعيد ينضم لمسلسل "الريس" مع عمرو سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان عمر السعيد مؤخرًا إلى فريق عمل مسلسل "الريس"، الذي يتصدر بطولته النجم عمرو سعد، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان 2026.

ابطال مسلسل الريس

ويضم المسلسل باقة من ألمع النجوم منهم حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي تضيف للعمل طابعًا متجددًا ومشوقًا.

تفاصيل العمل

مسلسل "الريس" من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف ورشة ملوك، فيما يتولى الإنتاج صادق وأنور الصباح، ومن المقرر عرضه على MBC مصر، العمل درامي شعبي ممتد على مدار 30 حلقة، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان القادم، لما يحمله من أحداث مشوقة ومزيج من الدراما والتشويق التي تعكس صورة الحياة الشعبية بأسلوب عصري.

فيلم "المنبر"

إلى جانب ذلك، يواصل عمر السعيد تألقه على الساحة السينمائية، إذ يشارك في فيلم "المنبر" الذي حصد جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث يلعب شخصية "أمجد"، الصحفي الذي يتورط في تحقيق صحفي حساس حول زيارة شيخ الأزهر للولايات المتحدة، ما يضيف بعدًا دراميًا مشوقًا للفيلم.

آخر أعمال عمر السعيد

وكان آخر أعمال عمر السعيد هو مسلسل أزمة منتصف العمر، الذي عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور وعمر السعيد ورنا رئيس، وإخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل، ومعالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل، وإنتاج شركة صادق الصباح.