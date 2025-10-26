نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندا موسي تخطف الأنظار بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة ندا موسي بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثامنة، والمقام بمدينة الجونة والذي شهد مشاركة عدد كبير من الأفلام بين مختلف دول العالم.

وخطفت النجمة ندا موسي الأنظار علي السجادة الحمراء لحفل الختام بفستان ملكي، حيث اعتمدت، (تفاصيل اللوك بالنهاية)، مما أضفي لمسة من الجمال والرقي في إطلالتها.

ندا موسي في حرب اكتوبر



وشاركت ندا موسي مؤخرا فى فعاليات النسخة الـ 42 من الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقدمت عرضا مبهرا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي نال إشادة جميع الحضور.

آخر أعمال ندا موسي



جدير بالذكر، أن الفنانة ندا موسي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا فى موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلي وتقابل حبيب واش اش، ونالت إشادات واسعة من الجمهور، كما تستعد لطرح أحدث اعمالها السينمائية بعنوان "الساعة ٧"، بالفترة القليلة المقبلة وهو من إخراج محمود زهران.