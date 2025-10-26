الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستقبال أمسية فنية استثنائية تجمع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان العراقي كاظم الساهر، في ليلة واحدة على مسرح الاتحاد أرينا، يوم السبت 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

حسين الجسمي وكاظم الساهر يلتقيان في ليلة تاريخية بأبوظبي

وأعلنت الجهة المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس" عن تفاصيل الحفل، واصفة الحدث بأنه "ليلة تاريخية" تجمع "الجبل" حسين الجسمي و"القيصر" كاظم الساهر، في عرض فني يُنتظر أن يكون من أبرز فعاليات نهاية العام في الإمارات.



ومن المقرر طرح التذاكر يوم الإثنين 27 أكتوبر/ تشرين الأول، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، وسط ترقب كبير من جمهور الفنانين داخل الدولة وخارجها.



ويأتي هذا اللقاء الفني بعد أن اجتمع النجمان في حفل سابق بمدينة دبي عام 2023، على مسرح كوكاكولا أرينا، حيث قدّما مجموعة من أبرز أعمالهما وسط تفاعل جماهيري واسع.



ويواصل الجسمي جولته الغنائية الشتوية التي انطلقت مؤخرًا من القاهرة، فيما يستعد الساهر لإحياء حفل ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، يوم الخميس 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما يعكس نشاطًا فنيًا مكثفًا لكلا النجمين في نهاية العام.