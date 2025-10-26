الرياض - كتبت رنا صلاح - في ردّ واضح على الشائعات المتداولة، نفت الفنانة السورية نانسي خوري وجود أي خلاف بينها وبين النجم قصي خولي، مؤكدة أن العلاقة بينهما يسودها الاحترام، وأن ما يُقال عن توتر أو قطيعة مجرد معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.

نانسي خوري توضح حقيقة خلافها مع قصي خولي

وجاء تصريح خوري خلال استضافتها في برنامج "أوه لا لا" الذي تقدّمه الفنانة شكران مرتجى، حيث أوضحت أن أول لقاء جمعها بخولي كان في سن السادسة عشرة، أثناء التحضير لفيلم سينمائي لم يكتمل، قبل دخولها المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأضافت أن قصي خولي كان من أوائل من شجّعوها على دراسة التمثيل أكاديميًا، مشيرة إلى أنها كانت معجبة به كنجم وفنان منذ بداياتها، وأن الظروف المهنية لم تُتِح لهما حتى الآن العمل معًا، لكنها تأمل أن يجمعهما مشروع فني قريبًا، معتبرة أن التعاون معه سيكون خطوة مميزة في مسيرتها.

وعلى الصعيد الفني، أنهت نانسي خوري مؤخرًا تصوير مشاهدها في مسلسل "القيصر ـ لا مكان لا زمان" مع المخرج صفوان نعمو، حيث أدّت دور البطولة في إحدى ثلاثيات العمل، المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية.

كما لاقت شخصية "هيفا" التي جسّدتها في مسلسل "سلمى"، النسخة المعربة من الدراما التركية "امرأة"، نجاحًا واسعًا لدى الجمهور، إذ قدّمت نموذجًا واقعيًا لامرأة تنتمي إلى الطبقة الشعبية وتعيش في الحارة الدمشقية، متكيفة مع ظروف الحياة الصعبة، بعيدًا عن المظاهر الزائفة.