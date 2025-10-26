نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «كلمة السر عادل إمام».. مي عز الدين تتربع علي عرش التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث والتريند خلال الساعات الماضية بعدما تحدثت عن علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام وعائلته في لقاء لها مع بودكاست BOB Corner.

مي عز الدين تتصدر التريند

وكشفت مي عز الدين عن تفاصيل علاقتها بالفنان الكبير عادل إمام وعائلته، مؤكدة أنها لم تقتصر على الجانب المهني فقط، وقالت: "أستاذ عادل إمام طلب اسمي وأسماء معايا عشان يكرمنا، وكرمنا بالفعل".

علاقة مي عز الدين بـ عادل إمام

واضافت مي عز الدين: " بعد حفلة التكريم، أخذني أنا ووالدتي إلى بيته وعرّفني على محمد ورامي، وقال لي إني شاطرة وبعمل التفاصيل كويس، وكان مبسوط بيا جدًا في مسلسل 'لقاء على الهواء'".

علاقة مي عز الدين بـ محمد إمام

وأضافت عن علاقتها بمحمد إمام: "محمد طبيعي جدًا ودمه خفيف، وإحنا نعرف بعض من وإحنا صغيرين جدًا. أنا اتعرفت على العيلة كلها من خلال أستاذ عادل، هو اللي دخلني البيت أول ما شفت محمد ورامي".

اخر اعمال مي عز الدين

يُذكر أن مي عز الدين قدمت مؤخرًا مسلسل "قلبي ومفتاحه" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من 15 حلقة وعُرض في النصف الأول من الشهر.

تفاصيل المسلسل

والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي- جوهر)، ويشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين وآسر ياسين كل من: دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين.