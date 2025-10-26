نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يرفع شعار كامل العدد بحفل القرية العالمية في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد رمضان يتألق بحفل غنائى في دبي .. صور

أحيا النجم محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا في القرية العالمية بدبي بمناسبة الاحتفال بمرور 30 عامًا على تأسيسها، وسط حضور جماهيري فاق التوقعات، حيث تجاوز عدد الحضور 85 ألف متفرج.



محمد رمضان يشعل القرية العالمية في دبي بحفل أسطوري

وشهد الحفل أجواءً استثنائية تخللتها عروض مبهرة وأداء مميز من رمضان الذي قدم مجموعة من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقد اعتُبر الحفل واحدًا من أنجح الفعاليات الفنية في موسم القرية العالمية لهذا العام، بعد الشعبية الجارفة التي يتمتع بها محمد رمضان في الوطن العربي.



أحدث أعمال محمد رمضان

ويتنظر النجم محمد رمضان عرض فيلم أسد وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت.

تفاصيل فيلم أسد



فيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا، وعدد كبير من الفنانين.