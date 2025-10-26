نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم اسم محفوظ عبد الرحمن والموسيقار فاروق سلامة في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في المقال التالي

شهد حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته السابعة، التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لحظات مؤثرة خلال تكريم اسم الكاتب الكبير الراحل محفوظ عبد الرحمن، حيث تسلّمت درع التكريم نيابةً عنه زوجته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

وخلال التكريم، عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها بتقدير الملتقى لمسيرة زوجها الراحل، مؤكدةً أن “محفوظ عبد الرحمن كان يؤمن بدور المسرح في بناء الوعي، وأن تكريمه في ملتقى يهتم بالشباب هو تكريم للفكر والإبداع الحقيقي”.

كما كُرم أيضًا الموسيقار الكبير فاروق سلامة، الذي أبدى امتنانه لاختياره ضمن المكرمين، مؤكدًا أن الفن رسالة باقية تتوارثها الأجيال، وأن وجوده وسط الشباب الجامعيين من مختلف الدول “يعيد إليه روح البدايات وحب الإبداع”.

نبذة عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يُذكر أن الدورة السابعة من الملتقى تُقام تحت عنوان “دورة كوكب الشرق أم كلثوم”، ويترأس لجنتها العليا الدكتور حسام بدراوي، فيما يرأس الملتقى مؤسسه المخرج عمرو قابيل، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر والعالم العربي.