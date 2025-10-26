نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «كوكب الشرق» تضيء حفل افتتاح الدورة السابعة لملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي بالمتحف القومي للحضارة المصرية

افتُتحت أمس، 25 أكتوبر بعاصمة الحضارة المصرية ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي في دورته السابعة باسم أم كلثوم« كوكب الشرق»، وذلك في حفل رسمي أقيم في المتحف القومي للحضارة، بحضور نخبة من المسرحيين والأكاديميين من مصر والعالم العربي والأجانب من دول غربية عديدة، وقدمتا الافتتاح الإعلامية مريم السعيد والفنانة التونسية عبير صميدي.

وجاء الحفل بحضور، أعضاء اللجنة العليا، من بينهم دكتور حسام بدراوي، رئيسًا للجنة، ومؤسس ورئيس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ومن الأعضاء الدكتور منير فخري عبدالنور، والدكتورة ضحى الشويخ المستشار الثقافي لدولة تونس، والأستاذة الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان حسام داغر، والدكتور مدحت العدل والفنان سامح يسري، والمخرج طارق الدويري، والفنانة عزة لبيب، اللواء إسماعيل الفار نائبًا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، دكتور زهراء المنصور من البحرين، الشاعر والمؤلف المسرحي بكري عبد الحميد.

افتتاح ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي بالمتحف القومي للحضارة المصرية

المخرج عمرو قابيل

وافتُتح الحفل بميدلي من أغاني أم كلثوم، لفريق الموسيقى والكورال لجامعة الفيوم، وبدأت الأغاني بأغنية «مصر تتحدث عن نفسها»، وتوالت الأغاني من زمن الفن الجميل منها «طوف وشوف»، «الرضا والنور»، «حيرت قلبي معاك».

وخلال الحفل تم عرض فيديو توثيقي يستعرض محطات ورحلة الملتقى منذ دورته الأولى، وحتى الدورة الحالية بكلمات لكبار الفنانين من بينهم يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز والفنان صلاح عبدالله، والفنان فتوح أحمد، والفنان هاني رمزي، والفنان سامي مغاوري، والشاب مصطفى أبو سريع، مؤكدين على أهمية المسرح الجامعي ورحلتهم معه.

وفي كلمته رحب المخرج عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى بالحضور، وألقى كلمة الدورة السابعة بعوان «بين البداية والاكتمال» وجاء فيها:

«تأتي الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي مضيئةً بدلالة خاصة؛ فالرقم سبعة ليس مجرد عددٍ، بل رمزٌ يحمل في دلالاته أسرارًا وحكاياتٍ رسخت في ثقافات وحضارات العالم قديمًا وحديثًا، من سبع سماواتٍ وأيام وألوان قوس قزح إلى عجائب الدنيا السبع ومحيطات الدنيا السبعة، سيظل هذا الرقم شاهدًا على اكتمال الدائرة بين الأرض والسماء، وبين الإنسان والكون، إنه ذلك الرقم الساحر الذي يربط دائمًا بين البداية والاكتمال.

وهكذا تأتي الدورة السابعة لتكون اكتمالًا للحلم وتأكيدًا على رسوخ التجربة، وعبورًا إلى نحو آفاقٍ مختلفة أرحب من الإبداع وبداية لطموحاتٍ وأحلام جديدة، هي لحظة نضجٍ يلتقي فيها الحلم بالرسالة والموهبة بالهوية، لتؤكد لشباب الجامعات أن أفق الإبداع لا نهاية له.. وأنهم لايزالون قادرين على التحليق بإبداعاتهم فوق أسوار الممكن وتحقيق الدهشة وخلق آيات الجمال.

وتأتي الدورة السابعة لتؤكد أن شباب هذا الوطن مؤمنون بحلمهم النبيل إيمانًا يصل إلى درجة العقيدة، وأن هذه الأحلام لا تكتمل إلا بواقعٍ يحمل دعم ورعاية دولةٍ عظيمةٍ بحجم مصر، فشكرًا من القلب لوزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، شركاء النجاح منذ الدورة الأولى، شكرا للسيدات والسادة أعضاء اللجنة العليا لجهودهم النبيلة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، الذي عرف بطاقته وروحه المساندة لشباب مصر في كل زمان ومكان، وشكرا لشباب اللجنة التنظيمية القابضون على حلمهم واستمراره».

وتابع «قابيل» والشكر موصول لرئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته الدائمة، وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الملتقى رعايته الكريمة منذ انطلاقه، لتبقى مصر الجديدة دولةً قوية بشبابها، دستورها الإنسان وقيمها العمل والإبداع والعلم، ومن أرضها الغالية نؤكد باسم شبابها المبدع أننا سنواصل العمل والعطاء حتى يصبح هذا الملتقى قبلةً لكل شباب المسرح الجامعي في مختلف أنحاء العالم، حيث ورثنا من أجدادنا كيف يكون الإبداع وكيف يكون الفن رسالة حياة».

وخلال الحفل، تم تكريم اسم الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن، حيث تسلّمت زوجته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز درع التكريم نيابة عنه، وسط حضور لافت من كبار الشخصيات الفنية والثقافية، وتكريم المخرجة إنعام محمد علي واستلم تكريمها حفيدها مصطفى، وتكريم الفنانة صابرين.

وكذلك تم تكريم الموسيقار فاروق سلامة، إلى جانب شخصيات دولية مثل الدكتور سامي الجمعان من السُّعُودية، وفتحي بن عمر من تونس، والفنان Dr CSABA SZIIAGYI PAIKO من رومانيا

ويشارك في هذه الدورة 11عرضًا مسرحيًا من جامعات داخل مصر وخارجها، من دول مثل تونس، الجزائر، رومانيا، العراق، وسلطنة عمان، وسيتم عرضها على مسارح مثل الهناجر، السامر، وقصر ثقافة روض الفرج.



وتتشكل اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم في عضويتها كلًّا من: الدكتور منير فخري عبدالنور، والأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والإعلامي الكبير شريف عامر، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان القدير طارق دسوقي، والدكتورة ضحى الشويخ المستشار الثقافي لدولة تونس، والأستاذة الدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى عام والمخرج عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى.

تُعقد فعاليات الدورة الجديدة للملتقى «دورة كوكب الشرق» في الفترة من 25: 31 أكتوبر 2025، وسط مشاركة واسعة من الفرق المسرحية الجامعية من داخل مصر وخارجها، في تأكيد جديد على ريادة الملتقى ودوره في دعم الإبداع الشبابي، وتعزيز التبادل الثقافي والمسرحي على المستوى الدُّوَليّ.

وتعكس هذه المشاركات المتنوعة والثرية مدى ما يحظى به الملتقى من اهتمام دُوَليّ متزايد، بوصفه منصة فنية وثقافية تحتضن المواهب المسرحية الجامعية، ويوفر مساحة حقيقية لتلاقي الرؤى والتجارب الفنية من مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقى القاهرة الدُّوَليّ للمسرح الجامعي، يرأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي، انطلق في أكتوبر 2018م، تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُقام سنويًا تحت الرعاية الرسمية لدولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد يُوسُف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، ويستكمل الملتقى دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير، كأول تجمع دُوَليّ من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.