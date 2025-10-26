عمرو يوسف يقدم وجبة رومانسية لشكل العلاقات الزوجية في السلم والثعبان (لعب عيال)

أحمد جودة - القاهرة - وجوه مختلفة لعمرو يوسف في الإعلان الرسمي لـ«السلم والثعبان ( لعب عيال)

طرح منذ قليل الملصق الدعائي الخاص بالنجم عمرو يوسف لفيلمه الجديد «السلم والثعبان ( لعب عيال)»، والذي يقدم من خلاله يوسف في إطار رومانسي مشوق شكل العلاقة الزوجية الحديث ومشاكلها وكيفيه علاجها.

إعلان فيلم السلم والثعبان 2

وكان الإعلان الرسمي الفيلم، قد حمل وجوها مختلفة لعمرو يوسف، ولقطات رومانسية أثارت إعجاب المشاهدين.

تفاصيل الفيلم

الفيلم من إخراج طارق العريان، وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الزوجية من تأليف أحمد حسني.

ابطال الفيلم

ويشارك في البطولة أسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم.

التعاون بين عمر يوسف وطارق العريان

يشار إلى أن هذا الفيلم يعد التعاون الخامس بين عمر يوسف وطارق العريان، بعد ثلاثية «أولاد رزق»وحلقة «نمرة2».