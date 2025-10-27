الارشيف / فن ومشاهير

حفل محمد رمضان بالقرية العالمية يسجل أعلى رقم حضور حفل غنائي بالإمارات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل محمد رمضان بالقرية العالمية يسجل أعلى رقم حضور حفل غنائي بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي بالإمارات العربية المتحدة استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد بحضور جماهيري كبير.

 

واستطاع حفل محمد رمضان في القرية العالمية أن يسجل أعلى رقم حضور حفل غنائي بالإمارات ليتخطى ٨٠ ألف شخص.

 

وقدم "رمضان" خلال الحفل عددا كبيرا  من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بقوة طوال الحفل ، ومنها "يا حبيبي، نمبر وان، انا أنت" وغيرها من الأغاني، كما قدم "رمضان"عروضا تمزج بين الموسيقى العربية الأصيلة وإيقاعات الهيب هوب العصرية.

 

وقال رمضان، في بيان صحفي بعد الحفل : "الحمد لله على النجاح الكبير اللي حققه الحفل في دولة الإمارات الشقيقة، وشكرا بجمهوري العظيم على هذه الليلة اللي القرية العالمية سجلت فيها أعلى رقم حضور حفل غنائي بالإمارات".

 

