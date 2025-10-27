نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. صوت يضيء ليالي الفن الأصيل ويدفئ قلوب الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مروة ناجي تشعل الأجواء في مهرجان الموسيقي العربية بأبو ظبي



في ليلة من ليالي الطرب الأصيل التي تعيد للذاكرة زمن الفن الجميل، تألقت الفنانة مروة ناجي خلال مشاركتها المميزة في مهرجان الموسيقى العربية، لتثبت مجددًا أنها واحدة من أقوى الأصوات النسائية على الساحة الفنية المصرية والعربية.

قدّمت مروة ناجي باقة متنوعة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، فامتلأ المسرح بالتصفيق والهتاف إعجابًا بصوتها الاستثنائي وحضورها الآسر الذي يجمع بين الرقي والثقة والعذوبة.

وتألقت النجمة المصرية بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، بينما أظهرت إحساسًا عاليًا وتكنيكًا فنيًا مميزًا في الأداء، يعكس خبرتها الطويلة وموهبتها الأصيلة التي وضعتها في مصاف كبار مطربي الوطن العربي.

وقد رافقتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، في حالة فنية متناغمة أضفت على الحفل سحرًا خاصًا وروحًا شرقية أصيلة.

الحفل جاء ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المجمع الثقافي في أبوظبي، وشارك فيه نخبة من كبار الفنانين والموسيقيين من مختلف الدول العربية، لتكون مشاركة مروة ناجي من أبرز المحطات التي لاقت إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

وأكدت مروة ناجي في تصريحاتها أن مشاركتها في هذا الحدث العريق شرف كبير لها، خاصة أنه يجمع بين رموز الفن العربي ويحتفي بالهوية الموسيقية التي تربينا عليها، معربة عن سعادتها البالغة بتفاعل الجمهور ومحبتهم التي تعتبرها "أغلى جائزة".

وأضافت بأن أول مرة أن المهرجان الموسيقي العربية يتم في الخارج،وسعيدة جدا بتفاعل الجمهور مع الليلة الثانية وردة الجزائرية ،

ويأتي هذا النجاح الجديد ليضاف إلى سلسلة نجاحات الفنانة مروة ناجي التي عوّدت جمهورها على الإبداع والتجدد في كل ظهور، سواء على خشبة المسرح أو في الدراما التلفزيونية، لتؤكد أن الفن الحقيقي لا يزال موجودًا ما دام فيه أصوات تحمل صدق الإحساس وقوة الموهبة مثل صوتها.

